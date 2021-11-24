Фильм осужденных Ефремова и Зеленского победил на конкурсе ФСИН. В картине снялся сотрудник колонии. Видео

Осужденный Ефремов получил памятный подарок за победу своего фильма на конкурсе ФСИН Фото: kino-teatr.ru

Соавтором Ефремова является осужденный Михаил Зеленский, который состоит в кружке художественной самодеятельности исправительной колонии №4, где отбывает наказание артист.

Роль следователя Порфирия Петровича в картине исполнил сотрудник колонии Алексей Бондарев, а роль Сони Мармеладовой – дочь Ефремова Вера. Она по электронной почте прислала отцу в колонию видео, которое записала дистанционно, отмечается в релизе. Сам Ефремов также озвучил картину, начитав закадровый текст.

Ефремов и Зеленский за победу в конкурсе получили памятные подарки – какие именно, пресс-служба колонии не уточнила.

Фильм осужденных Ефремова и Зеленского опубликован на сайте российского федерального канала РЕН ТВ.