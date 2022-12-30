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Российский правозащитник Осечкин: Нам передали два терабайта видео из главной пыточной России, которую контролировала ФСБ

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Осечкин: Мы знаем точно, что это не просто одна пыточная, где были такие полковники-извращенцы. Это система, которая действовала и действует по сей день в тюрьмах России
Осечкин: Мы знаем точно, что это не просто одна пыточная, где были такие полковники-извращенцы. Это система, которая действовала и действует по сей день в тюрьмах России
Фото: Владимир Осечкин / Facebook

В областной туберкулезной больнице №1 управления ФСИН России по Саратовской области на протяжении около 10 лет действовал пыточный конвейер, где людей били, пытали, раздевали догола и насиловали, снимая это на видео. Об этом российский правозащитник, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он рассказал, что в 2021 году один из его информаторов, программист Сергей Савельев смог приехать во Францию и запросил там политубежище. Франция на тот момент еще не приняла решение, впускать ли его. 

"Я пришел к нему в первый раз туда как посетитель, как правозащитник, как человек, который хотел ему помочь. Он мне передал совершенно неожиданно жесткий диск, который был полностью забит информацией. Это было два терабайта. Это огромный объем информации про целый ряд пыточных в России. [В частности] одной пыточной, в которой он был в качестве осужденного в составе администрации: секретаря начальника отдела безопасности ОТБ-1 саратовской. И плюс за пять лет у него периодически возникал доступ в основную систему хранения данных ФСИН, где он урывками какие-то видео, связанные с применением физической силы и спецсредств, тоже собирал, коллекционировал – и вывез", – сказал Осечкин.

Он подчеркнул, что со стороны Савельева это был подвиг и он рисковал своей жизнью, чтобы разоблачить эти преступления. Эти материалы правозащитники постарались передать и в ООН, и в Европейский комитет по предотвращению пыток, и комиссару по правам человека в Совете Европы.

"Что на этом жестком диске? В первую очередь это видеоархив одной из самых главных пыточных России, которую контролировала ФСБ: это саратовская ОТБ-1 у ФСИН по Саратовской области. Это областная туберкулезная больница всего тюремного Поволжья", – рассказал Осечкин. 

Он пояснил, что в таких больничных тюрьмах создавали пыточные, потому что российским оперативникам из любого региона было легко сфальсифицировать документ о том, что у человека есть подозрение на болезнь, например туберкулез.

На этих основаниях людей из всех регионов отвозили в саратовскую ОТБ-1, где на протяжении около 10 лет действовал "пыточный конвейер", в котором принимали участие как сотрудники ОТБ-1, так и  завербованные ФСБ и ФСИН осужденные на длительный срок, которые согласились на это в обмен на улучшенные условия.

"То, что мы увидели на этих кадрах, – это что целая бригада очень методично била, пытала, раздевала догола и насиловала людей. И не просто насиловала, но еще снимала эти страшные изнасилования с помощью видеорегистраторов. А когда физическое насилие над человеком не имело действия, они понимали, что, даже пройдя через страшные унижения, человек не подчиняется им, дальше они доставали эти страшные красно-черные швабры и вставляли глубоко, разрывая внутренние органы и причиняя и боль, и инвалидность и так далее. И теперь мы знаем точно, что это не просто одна пыточная саратовская, где были такие полковники-извращенцы. Это система, которая действовала и, к сожалению, действует по сей день в тюрьмах России", – подчеркнул правозащитник.

По его информации, несмотря на то, что в 2021 году эта информация была опубликована, в 2022-м в российских колониях снова были зафиксированы изнасилования с разрывом внутренних органов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Правозащитный проект Gulagu.net работает 11 лет. Он объединяет "неравнодушных и смелых людей", которые "действовали и действуют открыто и в рамках правового поля, солидарно выступая против пыток и коррупции, в защиту демократии и прав человека, в том числе в местах принудительного содержания", говорится на сайте проекта. 

Gulagu.net неоднократно публиковал видео пыток и насилия в российских колониях и тюрьмах.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину информирует о войне. В частности, Осечкин обнародовал рассказ инсайдера из ФСБ о подготовке аналитических отчетов, которые потом использовались при вторжении. Проект сообщал, что РФ завербовала и отправила воевать в Украину заключенных из колоний Санкт-Петербурга.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, тюрьма, правозащитники, ФСБ, заключенные, изнасилование, пытки, больница, туберкулез, ФСИН РФ, тюрьмы, Саратовская область, исправительная колония, унижения, колония, Сергей Савельев, Владимир Осечкин
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