Расследование военных преступлений РФ в Украине проводит 21 страна – глава Евроюста

"В настоящее время все международные усилия сосредоточены на сборе доказательств. Мы хотим быть уверены, что у нас достаточно доказательств для расследования того, действительно ли были совершены крупные международные преступления и кто несет за них ответственность. Мы стремимся к тому, чтобы у нас были достаточно веские доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности", – сказал он.
Хамран пояснил, что вескими доказательствами являются те, которые собраны в соответствии с национальными стандартами доказательств преступлений. Он отметил, что серьезные международные преступления относительно трудно доказать. Необходимо проверить и проанализировать доказательства и соблюсти определенные юридические условия.
В частности, если речь идет о широкомасштабных и систематических нападениях на гражданских лиц, необходимо доказать, что они были частью стратегии нападения на мирных жителей и совершения против них определенных преступлений, таких как убийства, изнасилования и так далее, что они действительно носят системный характер, пояснил глава Евроюста.
Он отметил, что разные страны проводят собственные расследования, поэтому информация фрагментирована и может различаться. В работу Евроюста входят сбор всех доказательств и помощь в юридической квалификации.
"Мы надеемся, что страны, которые начали свои расследования, поделятся с нами собранными доказательствами. Страны, которые начали национальные расследования – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Словакия и другие, – собрали некоторые данные. У нас есть идея централизовать все собранные до сих пор доказательства, мы бы их проанализировали и порекомендовали бы странам, например, прийти к выводу, что военные преступления имели место в определенных регионах", – сказал он.
Хамран отметил, что не было зафиксировано фактов, когда какие-либо стороны не хотели делиться собранными доказательствами – наоборот, они все готовы это делать.
"В настоящее время нам известно о 21 отдельном национальном расследовании", – сказал он.
По словам Хамрана, подавляющее большинство расследований проводится в Европе. Из 21 страны 14 являются членами ЕС, еще четыре страны, включая Украину, находятся в Европе, но не являются членами ЕС, и еще три страны не входят в Европу – США, Канада и Великобритания, отметил он.
Евроюст является агентством Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия, в рамках которого национальные судебные органы сотрудничают в борьбе с серьезной трансграничной организованной преступностью, отмечает BNS.
Литва участвует в Специальной объединенной следственной группе, созданной в марте 2022 года для расследования военных преступлений в Украине, и является одним из инициаторов этой группы, а также входит в число 14 стран Европейского союза, которые проводят собственные досудебные расследования, пишет агентство.
По данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 10 января в Украине зафиксировано 63 391 преступление агрессии и военное преступление с начала полномасштабного вторжения России.