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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Расследование военных преступлений РФ в Украине проводит 21 страна – глава Евроюста

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Глава Евроюста рассказал, как в Европе расследуют военные преступления, совершенные в Украине
Глава Евроюста рассказал, как в Европе расследуют военные преступления, совершенные в Украине
Фото: EPA

Привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине займет несколько лет. Об этом рассказал глава Евроюста Ладислав Хамран в интервью информационному агентству BNS, опубликованном 10 января.

"В настоящее время все международные усилия сосредоточены на сборе доказательств. Мы хотим быть уверены, что у нас достаточно доказательств для расследования того, действительно ли были совершены крупные международные преступления и кто несет за них ответственность. Мы стремимся к тому, чтобы у нас были достаточно веские доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности", – сказал он.

Хамран пояснил, что вескими доказательствами являются те, которые собраны в соответствии с национальными стандартами доказательств преступлений. Он отметил, что серьезные международные преступления относительно трудно доказать. Необходимо проверить и проанализировать доказательства и соблюсти определенные юридические условия.

В частности, если речь идет о широкомасштабных и систематических нападениях на гражданских лиц, необходимо доказать, что они были частью стратегии нападения на мирных жителей и совершения против них определенных преступлений, таких как убийства, изнасилования и так далее, что они действительно носят системный характер, пояснил глава Евроюста.

Он отметил, что разные страны проводят собственные расследования, поэтому информация фрагментирована и может различаться. В работу Евроюста входят сбор всех доказательств и помощь в юридической квалификации.

"Мы надеемся, что страны, которые начали свои расследования, поделятся с нами собранными доказательствами. Страны, которые начали национальные расследования – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Словакия и другие, – собрали некоторые данные. У нас есть идея централизовать все собранные до сих пор доказательства, мы бы их проанализировали и порекомендовали бы странам, например, прийти к выводу, что военные преступления имели место в определенных регионах", – сказал он.

Хамран отметил, что не было зафиксировано фактов, когда какие-либо стороны не хотели делиться собранными доказательствами – наоборот, они все готовы это делать.

"В настоящее время нам известно о 21 отдельном национальном расследовании", – сказал он. 

По словам Хамрана, подавляющее большинство расследований проводится в Европе. Из 21 страны 14 являются членами ЕС, еще четыре страны, включая Украину, находятся в Европе, но не являются членами ЕС, и еще три страны не входят в Европу – США, Канада и Великобритания, отметил он.

Контекст:

Евроюст является агентством Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия, в рамках которого национальные судебные органы сотрудничают в борьбе с серьезной трансграничной организованной преступностью, отмечает BNS.

Литва участвует в Специальной объединенной следственной группе, созданной в марте 2022 года для расследования военных преступлений в Украине, и является одним из инициаторов этой группы, а также входит в число 14 стран Европейского союза, которые проводят собственные досудебные расследования, пишет агентство.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 10 января в Украине зафиксировано 63 391 преступление агрессии и военное преступление с начала полномасштабного вторжения России.

Теги: расследование, российская агрессия, война России против Украины, Евроюст, военное преступление
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