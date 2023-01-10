Расследование военных преступлений РФ в Украине проводит 21 страна – глава Евроюста

"В настоящее время все международные усилия сосредоточены на сборе доказательств. Мы хотим быть уверены, что у нас достаточно доказательств для расследования того, действительно ли были совершены крупные международные преступления и кто несет за них ответственность. Мы стремимся к тому, чтобы у нас были достаточно веские доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности", – сказал он.

Хамран пояснил, что вескими доказательствами являются те, которые собраны в соответствии с национальными стандартами доказательств преступлений. Он отметил, что серьезные международные преступления относительно трудно доказать. Необходимо проверить и проанализировать доказательства и соблюсти определенные юридические условия.

В частности, если речь идет о широкомасштабных и систематических нападениях на гражданских лиц, необходимо доказать, что они были частью стратегии нападения на мирных жителей и совершения против них определенных преступлений, таких как убийства, изнасилования и так далее, что они действительно носят системный характер, пояснил глава Евроюста.

Он отметил, что разные страны проводят собственные расследования, поэтому информация фрагментирована и может различаться. В работу Евроюста входят сбор всех доказательств и помощь в юридической квалификации.

"Мы надеемся, что страны, которые начали свои расследования, поделятся с нами собранными доказательствами. Страны, которые начали национальные расследования – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Словакия и другие, – собрали некоторые данные. У нас есть идея централизовать все собранные до сих пор доказательства, мы бы их проанализировали и порекомендовали бы странам, например, прийти к выводу, что военные преступления имели место в определенных регионах", – сказал он.

Хамран отметил, что не было зафиксировано фактов, когда какие-либо стороны не хотели делиться собранными доказательствами – наоборот, они все готовы это делать.

"В настоящее время нам известно о 21 отдельном национальном расследовании", – сказал он.

По словам Хамрана, подавляющее большинство расследований проводится в Европе. Из 21 страны 14 являются членами ЕС, еще четыре страны, включая Украину, находятся в Европе, но не являются членами ЕС, и еще три страны не входят в Европу – США, Канада и Великобритания, отметил он.