"Это акт геноцида". Верещук прокомментировала планы РФ депортировать 100 тыс. украинцев из Херсонской области

"У нас есть разведывательные данные, которые подтверждают, что Россия пытается совершить очередной акт геноцида. Я не буду это даже называть депортацией, насильственный вывоз украинских граждан является актом геноцида, за что, конечно, их ждет наказание", – сказала она.
Верещук обратилась к высокопоставленным чиновникам России и призвала "хорошо подумать" перед тем, как совершить такой шаг. Она заявила, что отвечать будет не только Россия как государство, а и все причастные – от тех, кто принимал решения, до водителей, которые будут вывозить украинцев.
"Они спешат, потому что точно знают, что будет деоккупация. Это говорит о том, что они не верят, что смогут удержать Херсонскую область, и пытаются хотя бы людей насильно вывезти и лишить их родной земли и государства. Это акт геноцида, он зафиксирован, и трибунал для этих людей обязательно будет", – подчеркнула Верещук.
Она добавила, что украинцев вывозят практически во все регионы РФ. Есть информация, что в 57 регионах России расселены украинцы, включая Дальний Восток и Сибирь.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что российское правительство выделило 175 млрд рублей на переселение 100 тыс. человек из Херсонской области в Российскую Федерацию.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
В Россию во время полномасштабной войны были незаконно депортированы около 2 млн украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря.
28 декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия незаконно депортировала более 13 тыс. украинских детей.