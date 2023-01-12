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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это акт геноцида". Верещук прокомментировала планы РФ депортировать 100 тыс. украинцев из Херсонской области

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Верещук заявила о неизбежном наказании для причастных к депортации украинцев
Верещук заявила о неизбежном наказании для причастных к депортации украинцев
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

Россия планирует массово вывезти с временно оккупированной территории Херсонской области украинцев. Об этом заявила 11 января вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала ICTV.

"У нас есть разведывательные данные, которые подтверждают, что Россия пытается совершить очередной акт геноцида. Я не буду это даже называть депортацией, насильственный вывоз украинских граждан является актом геноцида, за что, конечно, их ждет наказание", – сказала она.

Верещук обратилась к высокопоставленным чиновникам России и призвала "хорошо подумать" перед тем, как совершить такой шаг. Она заявила, что отвечать будет не только Россия как государство, а и все причастные – от тех, кто принимал решения, до водителей, которые будут вывозить украинцев.

"Они спешат, потому что точно знают, что будет деоккупация. Это говорит о том, что они не верят, что смогут удержать Херсонскую область, и пытаются хотя бы людей насильно вывезти и лишить их родной земли и государства. Это акт геноцида, он зафиксирован, и трибунал для этих людей обязательно будет", – подчеркнула Верещук.

Она добавила, что украинцев вывозят практически во все регионы РФ. Есть информация, что в 57 регионах России расселены украинцы, включая Дальний Восток и Сибирь.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что российское правительство выделило 175 млрд рублей на переселение 100 тыс. человек из Херсонской области в Российскую Федерацию.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

В Россию во время полномасштабной войны были незаконно депортированы около 2 млн украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря.

28 декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия незаконно депортировала более 13 тыс. украинских детей.

Теги: Россия, Херсонская область, геноцид, депортация, Ирина Верещук, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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