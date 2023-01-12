"Это акт геноцида". Верещук прокомментировала планы РФ депортировать 100 тыс. украинцев из Херсонской области

"У нас есть разведывательные данные, которые подтверждают, что Россия пытается совершить очередной акт геноцида. Я не буду это даже называть депортацией, насильственный вывоз украинских граждан является актом геноцида, за что, конечно, их ждет наказание", – сказала она.

Верещук обратилась к высокопоставленным чиновникам России и призвала "хорошо подумать" перед тем, как совершить такой шаг. Она заявила, что отвечать будет не только Россия как государство, а и все причастные – от тех, кто принимал решения, до водителей, которые будут вывозить украинцев.

"Они спешат, потому что точно знают, что будет деоккупация. Это говорит о том, что они не верят, что смогут удержать Херсонскую область, и пытаются хотя бы людей насильно вывезти и лишить их родной земли и государства. Это акт геноцида, он зафиксирован, и трибунал для этих людей обязательно будет", – подчеркнула Верещук.

Она добавила, что украинцев вывозят практически во все регионы РФ. Есть информация, что в 57 регионах России расселены украинцы, включая Дальний Восток и Сибирь.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что российское правительство выделило 175 млрд рублей на переселение 100 тыс. человек из Херсонской области в Российскую Федерацию.