В районе аэродрома Бельбек слышали взрывы. Оккупанты утверждают, что это ПВО

Также о взрывах сообщали в пабликах "Крымский ветер" и "ЧП. Севастополь".

Через некоторое время "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе аэродрома ПВО сбила над морем два беспилотника.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.