В Севастополе слышали взрыв, оккупанты заявили о сбитом над морем беспилотнике

Как уверяет Развожаев, над Черным морем был сбит беспилотник.

За последние дни в оккупированном Крыму, и в частности в Севастополе, взрывы раздавались несколько раз, и после каждого эксцесса незаконные "власти" заявляли об успешной работе ПВО.

Вечером 18 августа СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Севастополе. Оккупационные власти заявили, что был сбит БПЛА. Жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи.

19 августа взрывы раздались в Евпатории и Севастополе. 20 августа утром на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе упал беспилотник (оккупанты утверждают, что его удалось сбить), 20 августа вечером над городом снова работала ПВО.

22 августа жители Севастополя слышали мощные взрывы – и снова оккупационные власти отчитались о работе ПВО.