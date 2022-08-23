В Севастополе слышали взрыв, оккупанты заявили о сбитом над морем беспилотнике

Как уверяет Развожаев, над Черным морем был сбит беспилотник.
За последние дни в оккупированном Крыму, и в частности в Севастополе, взрывы раздавались несколько раз, и после каждого эксцесса незаконные "власти" заявляли об успешной работе ПВО.
Вечером 18 августа СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Севастополе. Оккупационные власти заявили, что был сбит БПЛА. Жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи.
19 августа взрывы раздались в Евпатории и Севастополе. 20 августа утром на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе упал беспилотник (оккупанты утверждают, что его удалось сбить), 20 августа вечером над городом снова работала ПВО.
22 августа жители Севастополя слышали мощные взрывы – и снова оккупационные власти отчитались о работе ПВО.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.