"Дрожали стены". В Севастополе раздались взрывы, оккупационные власти говорят о работе ПВО

О сильных взрывах, которые были слышны в разных районах города, сообщили местные Telegram-каналы, в частности, "ЧП / Севастополь". Первые свидетельства о взрывах появились примерно в 17:50. Также сообщалось, что взрывы были такой силы, что у некоторых "дрожали стены".
Развозжаев позднее заявил, что горожане слышали работу ПВО.
"В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник", – утверждает он.
За последние дни в оккупированном Крыму и, в частности, в Севастополе, взрывы раздавались несколько раз, и после каждого эксцесса незаконные "власти" заявляли об успешной работе ПВО.
Вечером 18 августа СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Севастополе. Оккупационные власти заявили, что был сбит БПЛА. Жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи.
19 августа взрывы раздались в Евпатории и Севастополе, 20 августа утром на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе упал беспилотник (оккупанты утверждают, что его удалось сбить), 20 августа вечером над городом снова работала ПВО.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.