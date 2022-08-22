"Дрожали стены". В Севастополе раздались взрывы, оккупационные власти говорят о работе ПВО

О сильных взрывах, которые были слышны в разных районах города, сообщили местные Telegram-каналы, в частности, "ЧП / Севастополь". Первые свидетельства о взрывах появились примерно в 17:50. Также сообщалось, что взрывы были такой силы, что у некоторых "дрожали стены".

Развозжаев позднее заявил, что горожане слышали работу ПВО.

"В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник", – утверждает он.

За последние дни в оккупированном Крыму и, в частности, в Севастополе, взрывы раздавались несколько раз, и после каждого эксцесса незаконные "власти" заявляли об успешной работе ПВО.

Вечером 18 августа СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Севастополе. Оккупационные власти заявили, что был сбит БПЛА. Жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи.

19 августа взрывы раздались в Евпатории и Севастополе, 20 августа утром на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе упал беспилотник (оккупанты утверждают, что его удалось сбить), 20 августа вечером над городом снова работала ПВО.