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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Дрожали стены". В Севастополе раздались взрывы, оккупационные власти говорят о работе ПВО

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В Севастополе снова раздались взрывы (иллюстративное фото)
В Севастополе снова раздались взрывы (иллюстративное фото)
Фото: depositphotos.com

Во временно оккупированном Севастополе снова сработали системы противовоздушной обороны российских захватчиков. Об этом вечером 22 августа в Telegram сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

О сильных взрывах, которые были слышны в разных районах города, сообщили местные Telegram-каналы, в частности, "ЧП / Севастополь". Первые свидетельства о взрывах появились примерно в 17:50. Также сообщалось, что взрывы были такой силы, что у некоторых "дрожали стены".

Развозжаев позднее заявил, что горожане слышали работу ПВО.

"В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник", – утверждает он.

За последние дни в оккупированном Крыму и, в частности, в Севастополе, взрывы раздавались несколько раз, и после каждого эксцесса незаконные "власти" заявляли об успешной работе ПВО.

Вечером 18 августа СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Севастополе. Оккупационные власти заявили, что был сбит БПЛА. Жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи.

19 августа взрывы раздались в Евпатории и Севастополе, 20 августа утром на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе упал беспилотник (оккупанты утверждают, что его удалось сбить), 20 августа вечером над городом снова работала ПВО

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.

Теги: Россия, СМИ, Крым, Украина, взрыв, Севастополь, военные, оккупация, аннексия, ПВО, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, происшествия, взрывы, Михаил Развожаев, Марта, российские оккупанты, деоккупация
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