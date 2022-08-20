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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вечеринка выходного дня". В оккупированном Севастополе снова заявили о беспилотнике над штабом Черноморского флота РФ

 
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В районе Черноморского флота РФ раздался взрыв
В районе Черноморского флота РФ раздался взрыв
Скриншот: Чп / Севастополь / Telegram

Утром 20 августа в районе штаба Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе прогремел взрыв. Видео с дымом опубликовали местные паблики и оккупационные СМИ, в частности, "ЧП Севастополь" и "Крыминформ".

Позднее появились также видео с летающим дроном и звуками стрельбы. На одном из видео голос за кадром говорит: "Над бухтой летает беспилотник, по нему стреляют".

ВИДЕО
Видео: LIGA ghost friends / YouTube

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в крышу штаба Черноморского флота РФ "прилетел беспилотник".

"К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", – написал "губернатор".

Но вскоре Развожаев изменил версию, заявив, что беспилотник "был отработан постом воздушной обороны флота".

"Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось", – написал он. 

В управлении стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram прокомментировали: "Похоже, что в Севастополе, в здании штаба ЧФ москалей, началась "вечеринка выходного дня".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Оккупационные власти Севастополя 31 июля заявили, что штаб Черноморского флота РФ якобы атаковал украинский беспилотник, вследствие чего пострадало пять человек. Праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ в Севастополе отменили, а позднее заявили о введении "желтого" уровня террористической опасности.

В ВМС ВСУ считают, что на самом деле враг не рискнул проводить День ЧФ РФ, так как не уверен в своей ПВО, и, опасаясь ВСУ, придумал повод, чтобы отменить мероприятия.

Теги: Крым, взрыв, Севастополь, Черноморский флот РФ, беспилотники, война России против Украины, Михаил Развожаев
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