"Вечеринка выходного дня". В оккупированном Севастополе снова заявили о беспилотнике над штабом Черноморского флота РФ

Позднее появились также видео с летающим дроном и звуками стрельбы. На одном из видео голос за кадром говорит: "Над бухтой летает беспилотник, по нему стреляют".

ВИДЕО

Видео: LIGA ghost friends / YouTube

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в крышу штаба Черноморского флота РФ "прилетел беспилотник".

"К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", – написал "губернатор".

Но вскоре Развожаев изменил версию, заявив, что беспилотник "был отработан постом воздушной обороны флота".

"Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось", – написал он.

В управлении стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram прокомментировали: "Похоже, что в Севастополе, в здании штаба ЧФ москалей, началась "вечеринка выходного дня".

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