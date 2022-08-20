В Севастополе работает ПВО, оккупанты просят людей "сохранять спокойствие"

"В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", – написал Развожаев.

Представитель оккупационных властей также попросил "поменьше снимать и тем более выкладывать видео работы российских систем противовоздушной обороны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В августе в Крыму произошел ряд взрывов на военных объектах России.