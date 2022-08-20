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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Севастополе работает ПВО, оккупанты просят людей "сохранять спокойствие"

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В августе в Крыму произошел ряд взрывов на военных объектах российских оккупантов
В августе в Крыму произошел ряд взрывов на военных объектах российских оккупантов
Фото: ЕРА

Во временно оккупированном Севастополе работают системы противовоздушной обороны российских захватчиков. Об этом вечером 20 августа в Telegram сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", – написал Развожаев.

Представитель оккупационных властей также попросил "поменьше снимать и тем более выкладывать видео работы российских систем противовоздушной обороны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В августе в Крыму произошел ряд взрывов на военных объектах России.

Теги: Россия, Крым, Украина, Севастополь, оккупация, ПВО, война России против Украины, взрывы, Михаил Развожаев, деоккупация
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