В Киеве возник пожар вследствие ракетной атаки оккупантов, он ликвидирован – Кличко

Кличко сообщил, что в Киеве потушили пожар после ракетного удара россиян Фото: Віталій Кличко / Facebook

"В Голосеевском районе столицы пожар на нежилом объекте. Предварительно – в результате вражеской атаки на столицу. Спасательные службы следуют на место", – написал он в 10.45

В 11.15 Кличко уточнил, что возгорание уже ликвидировали.

В 11.03 Киевская городская государственная администрация объявила об отбое воздушной тревоги в столице.

Утром 14 января Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. в Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты.