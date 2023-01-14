В Киеве возник пожар вследствие ракетной атаки оккупантов, он ликвидирован – Кличко

"В Голосеевском районе столицы пожар на нежилом объекте. Предварительно – в результате вражеской атаки на столицу. Спасательные службы следуют на место", – написал он в 10.45
В 11.15 Кличко уточнил, что возгорание уже ликвидировали.
В 11.03 Киевская городская государственная администрация объявила об отбое воздушной тревоги в столице.
Утром 14 января Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. в Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты.
В Киеве утром 14 января прогремели несколько взрывов, но они не были связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями. Об этом в Telegram написал начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.
"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера", – отметил он.
Последняя воздушная атака на Киев до этого была 1 января 2023 года.