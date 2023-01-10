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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Начальник КГВА рассказал, какие системы ПВО защищают Киев от воздушных атак России

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Попко отметил, что любая даже самая новейшая система ПВО "не будет давать всегда 100% гарантии защиты"
Попко отметил, что любая даже самая новейшая система ПВО "не будет давать всегда 100% гарантии защиты"
Фото: EPA

Силы и средства противовоздушной обороны Киева постоянно совершенствуют свой потенциал, лучшее тому доказательство – последняя атака Россией столицы Украины иранскими дронами-камикадзе Shahed, когда ПВО уничтожила 32 из 32-х вражеских БПЛА.

Об этом в интервью ТСН, опубликованном 10 января, сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

"В дополнение к существующим системам противовоздушной обороны, давно стоящим на вооружении украинской армии, добавились зенитно-ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, эффективно противодействующие вражеским ракетам и дронам", – рассказал Попко.

По его словам, "вся Украина ожидает в ближайшее время поставок американской системы ПВО Patriot".

"Она будет развернута в максимально сжатые сроки и существенно усилит ПВО. Кроме того, со многими странами-партнерами постоянно ведутся переговоры по предоставлению других видов вооружения, которые способны эффективно уничтожать ракеты и БПЛА врага", – подчеркнул начальник КГВА.

В то же время Попко отметил, что любая даже самая новейшая система ПВО "не будет давать всегда 100% гарантии защиты".

Начальник КГВА призвал украинцев помогать украинской ПВО, в частности, используя специально созданное приложение "єППО".

Контекст:

С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.

С сентября Воздушным силам (ВС) ВСУ удалось уничтожить более тысячи ракет и дронов-камикадзе, которые россияне выпустили по Украине, заявил 6 января командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Теги: Россия, Киев, Украина, КГГА, вооружение, ПВО, военная помощь, оборона, беспилотники, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сергей Попко, интервью, ЗРК Patriot, российские оккупанты, NASAMS, дрон-камикадзе
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