Начальник КГВА рассказал, какие системы ПВО защищают Киев от воздушных атак России

Попко отметил, что любая даже самая новейшая система ПВО "не будет давать всегда 100% гарантии защиты" Фото: EPA

Об этом в интервью ТСН, опубликованном 10 января, сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

"В дополнение к существующим системам противовоздушной обороны, давно стоящим на вооружении украинской армии, добавились зенитно-ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, эффективно противодействующие вражеским ракетам и дронам", – рассказал Попко.

По его словам, "вся Украина ожидает в ближайшее время поставок американской системы ПВО Patriot".

"Она будет развернута в максимально сжатые сроки и существенно усилит ПВО. Кроме того, со многими странами-партнерами постоянно ведутся переговоры по предоставлению других видов вооружения, которые способны эффективно уничтожать ракеты и БПЛА врага", – подчеркнул начальник КГВА.

В то же время Попко отметил, что любая даже самая новейшая система ПВО "не будет давать всегда 100% гарантии защиты".

Начальник КГВА призвал украинцев помогать украинской ПВО, в частности, используя специально созданное приложение "єППО".