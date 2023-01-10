Украинские военные на следующей неделе начнут в США обучение по работе с ЗРК Patriot – Пентагон

Об этом 10 января на брифинге сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер, его цитирует CNN.

Отмечается, что процесс обучения пройдут 90–100 украинских военных.

Ранее CNN проинформировал, что курс подготовки продлится "несколько месяцев".

Как указал американский телеканал, в Форт-Силле США проводят тренировки военных по эксплуатации и обслуживанию передовой системы ПВО.

Одна батарея Patriot управляется примерно 90 военнослужащими и включает в себя компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".

Контекст:

США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года.

В Пентагоне сообщали, что тренировки начнутся "очень скоро", обучение, по оценке оборонного ведомства США, займет несколько месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские военные быстро освоят системы Patriot.

По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".

4 января Кулеба заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.

В тот же день стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.