С сентября Воздушные силы Украины уничтожили более тысячи целей оккупантов – командующий

Олещук отметил, что с 11 сентября 2022 года силами ПВО было уничтожено почти 500 крылатых ракет и более 540 иранских ударных дронов.

Он подчеркнул, что важную роль в защите украинского неба играет западное вооружение, которым в максимально короткие сроки овладели украинские зенитчики. По словам командующего ВС ВСУ, эти средства уже доказали свою эффективность.

"Сегодня зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, предоставленные партнерами, работают эффективно на нашу победу", – рассказал Олещук, добавив, что зенитчики ждут поставку батареи американской ЗРК Patriot.

Олещук считает, что этих систем мало, но это первые шаги для создания в стране надежной, современной, эффективной системы ПВО.

По словам военного, получение от западных партнеров многоцелевых самолетов однозначно повлияет на ход боевых действий и даст быстрые результаты в деоккупации территорий.

28 декабря спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат сообщал, что с 11 сентября по 28 декабря ВСУ сбили более 420 российских ракет и около 430 дронов-камикадзе.