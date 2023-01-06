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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С сентября Воздушные силы Украины уничтожили более тысячи целей оккупантов – командующий

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С сентября Воздушные силы Украины уничтожили более тысячи целей оккупантов командующий

Только с сентября Воздушным силам (ВС) ВСУ удалось уничтожить более тысячи ракет и дронов-камикадзе, которые россияне выпустили по Украине. Об этом этом заявил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, сообщает 6 января а Telegram Military Media Center.

Олещук отметил, что с 11 сентября 2022 года силами ПВО было уничтожено почти 500 крылатых ракет и более 540 иранских ударных дронов.

Он подчеркнул,  что важную роль в защите украинского неба играет западное вооружение, которым в максимально короткие сроки овладели украинские зенитчики. По словам командующего ВС ВСУ, эти средства уже доказали свою эффективность.

"Сегодня зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, предоставленные партнерами, работают эффективно на нашу победу", – рассказал Олещук, добавив, что зенитчики ждут поставку батареи американской ЗРК Patriot.

Олещук считает, что этих систем мало, но это первые шаги для создания в стране надежной, современной, эффективной системы ПВО.

По словам военного, получение от западных партнеров многоцелевых самолетов однозначно повлияет на ход боевых действий и даст быстрые результаты в деоккупации территорий.

28 декабря спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат сообщал, что с 11 сентября по 28 декабря ВСУ сбили более 420 российских ракет и около 430 дронов-камикадзе.

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля 2022 года, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала сентября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел днем 31 декабря, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты.

Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО, считают Воздушные силы ВСУ. 1-го и 2 января 2023 года силы противовоздушной обороны сбили все 84 дрона, которыми Россия атаковала Украину, это рекордный результат, сообщали в ВС ВСУ.

Российские оккупанты уже выпустили по целям в Украине около 660 поставленных Ираном дронов-камикадзе, сообщил 4 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий.

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