В Бучанском районе Киевской области российские ракеты повредили 18 жилых домов – ОВА

По его словам, пока нет информации о пострадавших людях. Повреждения получили 18 частных домов.
"Изуродованные крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших", – написал Кулеба.
Он отметил, что пожар на объекте критической инфраструктуры, который также возник в результате атаки, локализован. Позже мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что огонь ликвидирован полностью.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее сообщил в Telegram, что попадания пришлись в жилую постройку в селе Копылов Макаровской поселковой общины Бучанского района Киевской области.
В Киеве утром 14 января прогремели несколько взрывов, но они не были связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями. Об этом в Telegram написал начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк. "Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера", – отметил он.
Через несколько часов Кличко сообщил о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. В Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты.