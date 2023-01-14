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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бучанском районе Киевской области российские ракеты повредили 18 жилых домов – ОВА

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По данным Кулебы, люди не пострадали
По данным Кулебы, люди не пострадали
Фото: Олексій Кулеба / Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram

В результате утренней ракетной атаки 14 января пострадала жилая застройка в Киевской области. Об этом глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в Telegram.

По его словам, пока нет информации о пострадавших людях. Повреждения получили 18 частных домов.

"Изуродованные крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших", – написал Кулеба.

Он отметил, что пожар на объекте критической инфраструктуры, который также возник в результате атаки, локализован. Позже мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что огонь ликвидирован полностью.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее сообщил в Telegram, что попадания пришлись в жилую постройку в селе Копылов Макаровской поселковой общины Бучанского района Киевской области.


Контекст:

В Киеве утром 14 января прогремели несколько взрывов, но они не были связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями. Об этом в Telegram написал начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк. "Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера", – отметил он.

Через несколько часов Кличко сообщил о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. В Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты.

Теги: Киевская область, агрессия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Алексей Кулеба
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