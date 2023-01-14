В Бучанском районе Киевской области российские ракеты повредили 18 жилых домов – ОВА

По данным Кулебы, люди не пострадали Фото: Олексій Кулеба / Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram

По его словам, пока нет информации о пострадавших людях. Повреждения получили 18 частных домов.

"Изуродованные крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших", – написал Кулеба.

Он отметил, что пожар на объекте критической инфраструктуры, который также возник в результате атаки, локализован. Позже мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что огонь ликвидирован полностью.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее сообщил в Telegram, что попадания пришлись в жилую постройку в селе Копылов Макаровской поселковой общины Бучанского района Киевской области.



