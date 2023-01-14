В Киеве обломки сбитой ракеты упали на территории этнографического музея в Пирогово. Фото

По его словам, на уличной части экспозиции упали обломки российской ракеты, сбитой украинскими противовоздушными силами. На место оперативно прибыли все службы – полиция, военные и медики.

"К счастью, никто не пострадал... Берегите себя и реагируйте на воздушные тревоги", – написал Ткаченко.