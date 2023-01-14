В военной администрации Киева рассказали о повреждениях в результате ракетного удара оккупантов

"Есть попадание в объект инфраструктуры. Без критических разрушений и возгорания. Все экстренные службы трудятся на месте. Пострадавших нет. В Голосеевском районе из-за обломков ракеты произошло возгорание в складском металлическом здании на площади 20 м² и повреждена крыша на гараже. Без пострадавших. В Дарницком районе обломками ракеты повреждены два автомобиля, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В военной администрации отметили, что информация приведена по состоянию на 11.30 и еще уточняется.
Утром 14 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. в Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты. В результате ракетного удара в Голосеевском районе возник пожар, он ликвидирован, пострадавших, по информации мэра, нет.
Также в результате утренней ракетной атаки 14 января пострадала жилая застройка (18 частных домов) в Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
После удара была объявлена воздушная тревога, которая длилась с 9.35 до 11.03. Игнат уточнил, что ракеты, выпущенные по Киеву, летели с севера по баллистической траектории, их тип уточняется.
Последние воздушные атаки на Киев до этого российские оккупанты предприняли 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года, использовав крылатые ракеты и дроны-камикадзе.