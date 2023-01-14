ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В военной администрации Киева рассказали о повреждениях в результате ракетного удара оккупантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В КГВА показали последствия ракетного удара по Киеву
В КГВА показали последствия ракетного удара по Киеву
Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

Объект критической инфраструктуры, склад, гараж и два легковых автомобиля получили повреждения вследствие российской ракетной атаки по Киеву утром 14 января, сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

"Есть попадание в объект инфраструктуры. Без критических разрушений и возгорания. Все экстренные службы трудятся на месте. Пострадавших нет. В Голосеевском районе из-за обломков ракеты произошло возгорание в складском металлическом здании на площади 20 м² и повреждена крыша на гараже. Без пострадавших. В Дарницком районе обломками ракеты повреждены два автомобиля, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В военной администрации отметили, что информация приведена по состоянию на 11.30 и еще уточняется.

Контекст:

Утром 14 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. в Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты. В результате ракетного удара в Голосеевском районе возник пожар, он ликвидирован, пострадавших, по информации мэра, нет.

Также в результате утренней ракетной атаки 14 января пострадала жилая застройка (18 частных домов) в Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

После удара была объявлена воздушная тревога, которая длилась с 9.35 до 11.03. Игнат уточнил, что ракеты, выпущенные по Киеву, летели с севера по баллистической траектории, их тип уточняется.

Последние воздушные атаки на Киев до этого российские оккупанты предприняли 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года, использовав крылатые ракеты и дроны-камикадзе.

Теги: Россия, Киев, автомобили, пожар, Киевская область, страна-агрессор, российская агрессия, Дарница, война России против Украины, ракеты, ракета, разрушения, инфраструктура, российские оккупанты, воздушная тревога
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала повязку для Маси Найема. Фото
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала повязку для Маси Найема. Фото
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
Канье Уэст тайно женился – СМИ
Канье Уэст тайно женился – СМИ
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (232230)
2
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой (204153)
3
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (176014)
4
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (171933)
5
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (93921)
6
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже (53147)
7
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин (50257)
8
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид (47905)
 
 
 
 