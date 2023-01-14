В военной администрации Киева рассказали о повреждениях в результате ракетного удара оккупантов

"Есть попадание в объект инфраструктуры. Без критических разрушений и возгорания. Все экстренные службы трудятся на месте. Пострадавших нет. В Голосеевском районе из-за обломков ракеты произошло возгорание в складском металлическом здании на площади 20 м² и повреждена крыша на гараже. Без пострадавших. В Дарницком районе обломками ракеты повреждены два автомобиля, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В военной администрации отметили, что информация приведена по состоянию на 11.30 и еще уточняется.