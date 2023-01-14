"Ожидается массированный ракетный удар". В ВСУ призвали не игнорировать воздушную тревогу

"Не игнорируйте тревогу, ожидается массированный ракетный удар, не исключена возможность изменения начального курса вражеских ракет", – написал Павлюк.

Глава Николаевской области Виталий Ким в Telegram сообщил о взлете 17 российских стратегических бомбардировщиков, способных нести крылатые ракеты.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат также подтвердил, что группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 находится сейчас в воздухе. По словам спикера, неизвестно, осуществят ли они пуски ракет, их полет отслеживается.

Контекст:

Утром 14 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. в Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты. В результате ракетного удара в Голосеевском районе возник пожар, он ликвидирован, по информации мэра, пострадавших нет.

Также в результате утренней ракетной атаки 14 января пострадала жилая застройка (18 частных домов) в Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

После удара была объявлена воздушная тревога, которая длилась с 9.35 до 11.03. Игнат уточнил, что ракеты, выпущенные по Киеву, летели с севера по баллистической траектории, их тип уточняется.

Кроме того, в Киеве утром 14 января прогремело несколько взрывов, но они не были связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями, заявлял Павлюк. "Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера", – отметил он.

Последние воздушные атаки на Киев до этого российские оккупанты предприняли 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года, использовав крылатые ракеты и дроны-камикадзе.