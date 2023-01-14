В Харьковской области два прилета по критической инфраструктуре – ОВА

"Зафиксировано два 2прилета". вражеских ракет в объекте критической инфраструктуры в области. В настоящее время применяются аварийные отключения света. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", – написал Синегубов.

Утром 14 января в Харькове произошло четыре взрыва, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, российская армия атаковала Индустриальный район города ракетами С-300. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Позже Терехов уточнил, что зафиксировано два прилета по городу. Синегубов сообщал, что в Харькове и районах области после этого начались перебои с электричеством.

После утренних ударов по Харькову и Киеву днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Сообщается о работе ПВО во многих областях, в Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом.