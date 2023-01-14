В Харьковской области два прилета по критической инфраструктуре – ОВА

"Зафиксировано два 2прилета". вражеских ракет в объекте критической инфраструктуры в области. В настоящее время применяются аварийные отключения света. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", – написал Синегубов.
Утром 14 января в Харькове произошло четыре взрыва, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, российская армия атаковала Индустриальный район города ракетами С-300. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Позже Терехов уточнил, что зафиксировано два прилета по городу. Синегубов сообщал, что в Харькове и районах области после этого начались перебои с электричеством.
После утренних ударов по Харькову и Киеву днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Сообщается о работе ПВО во многих областях, в Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – с 24 февраля 2022 года.
До 14 января последняя атака на город была вечером 10 января. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова, попав в склад пиротехники.