Харькову и области грозят аварийные отключения света из-за попадания российских ракет по объектам инфраструктуры – ОВА

По его словам, под огонь попала критическая инфраструктура и промышленные объекты. Спасательные и аварийные бригады на месте прилетов ликвидируют последствия.
"Возможны аварийные отключения электроснабжения в городе и населённых пунктах области. В настоящее время подразделения ГСЧС и энергетики работают над ликвидацией последствий и стабилизацией ситуации с электроснабжением", – написал Синегубов.
Он призвал земляков не игнорировать сигналы воздушной тревоги, предупредив, что угроза ракетных ударов сохраняется.
Утром 14 января в Харькове произошло 4 взрыва, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, российская армия атаковала Индустриальный район города ракетами С-300. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Позже Терехов уточнил, что зафиксировано два "прилета" по городу.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – с 24 февраля.
Последняя атака на город была вечером 10 января. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова, попав в склад пиротехники.