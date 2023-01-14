Харькову и области грозят аварийные отключения света из-за попадания российских ракет по объектам инфраструктуры – ОВА

По его словам, под огонь попала критическая инфраструктура и промышленные объекты. Спасательные и аварийные бригады на месте прилетов ликвидируют последствия.

"Возможны аварийные отключения электроснабжения в городе и населённых пунктах области. В настоящее время подразделения ГСЧС и энергетики работают над ликвидацией последствий и стабилизацией ситуации с электроснабжением", – написал Синегубов.

Он призвал земляков не игнорировать сигналы воздушной тревоги, предупредив, что угроза ракетных ударов сохраняется.

Утром 14 января в Харькове произошло 4 взрыва, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, российская армия атаковала Индустриальный район города ракетами С-300. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Позже Терехов уточнил, что зафиксировано два "прилета" по городу.