Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, попали в склад пиротехники – глава обладминистрации

"Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в склад пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий", – написал он.
По предварительным данным Синегубова, пострадавших в результате инцидента нет, на месте работают спасатели.
В местных Telegram-каналах распространяются видео с детонацией пиротехники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – с 24 февраля.