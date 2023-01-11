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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, попали в склад пиротехники – глава обладминистрации

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По данным Синегубова, "прилет" был в Киевском районе города
По данным Синегубова, "прилет" был в Киевском районе города
Скриншот: Труха Харьков / Telegram

Вечером 10 января российские оккупанты нанесли удар по Харькову, сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в склад пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий", – написал он.

По предварительным данным Синегубова, пострадавших в результате инцидента нет, на месте работают спасатели.

В местных Telegram-каналах распространяются видео с детонацией пиротехники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – с 24 февраля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьков, война, пиротехника, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов, российские оккупанты
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