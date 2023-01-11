Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, попали в склад пиротехники – глава обладминистрации

По данным Синегубова, "прилет" был в Киевском районе города Скриншот: Труха Харьков / Telegram

"Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в склад пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий", – написал он.

По предварительным данным Синегубова, пострадавших в результате инцидента нет, на месте работают спасатели.

В местных Telegram-каналах распространяются видео с детонацией пиротехники.

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