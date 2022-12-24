"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала

Анатолий Анатолич в начале декабря заявил, что точно знает о том, что артистка ждала "русский мир" Фото: MARUV / Facebook

"После самой длинной ночи в году всегда приходит время для нового начала", – написала артистка на английском.

"Почему ни слова о своем родном доме, где война?" – отреагировали в сети.

"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят? – спросили у артистки пользователи сети.

Maruv проигнорировала адресованные ей вопросы.