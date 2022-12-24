Бульвар Шоубиз
 
24 декабря, 2022
 
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"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала

Анатолий Анатолич в начале декабря заявил, что точно знает о том, что артистка ждала "русский мир"
Анатолий Анатолич в начале декабря заявил, что точно знает о том, что артистка ждала "русский мир"
Фото: MARUV / Facebook

Украинская певица Maruv (Анна Корсун), которая замалчивает нападение РФ на Украину, а до полномасштабного вторжения строила карьеру в России, 23 декабря опубликовала свой первый за10 месяцев пост в Instagram.

"После самой длинной ночи в году всегда приходит время для нового начала", – написала артистка на английском.

"Почему ни слова о своем родном доме, где война?" – отреагировали в сети.

"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят? –  спросили у артистки пользователи сети.

Maruv проигнорировала адресованные ей вопросы.

Контекст:

Maruv родилась в Павлограде Днепропетровской области, а после училась и жила в Харькове. В 2019 году стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", но отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Певица живет в Украине, а до полномасштабного вторжения в Украину выступала в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

26 февраля 2022 года Maruv в Instagram призывала российских военнослужащих одуматься, подчеркнув, что теперь она думает только о собственной безопасности и безопасности своего будущего ребенка.

На 20-й день войны российский глянец опубликовал интервью с певицей, поместив ее фото на обложку. В анонсе говорилось, что беременная певица рассказала журналистам о "внутренних и внешних трансформациях". Позже пост был отредактирован. В новой версии анонса говорилось, что певица находится "с семьей под Киевом", а интервью российскому изданию дала в конце января – за месяц до нападения РФ на Украину.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание реальной ситуации в Украине.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич в начале декабря заявил, что точно знает о том, что артистка ждала "русский мир".

Теги: война России против Украины, Maruv
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