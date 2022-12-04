"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей

Ведущий опубликовал сообщение, которое отправил артистке 24 февраля.

"Аня, ты должна обратиться к своим русским фанам, у тебя же их много", – написал ей Анатолий Анатолич.

Певица оставила это сообщение без ответа.

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Анатолий Анатолич добавил, что общался с артисткой до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Скажу больше. Точно знаю, что Maruv ждала "русский мир". И точно встречала бы в Киеве оккупантов. Первые месяцы войны она также была в Киеве. Но, как вы поняли, это ее не особенно поразило. Может, думала, что по своим не российские ракеты не попадают?" – написал он.

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Ведущий призвал своих подписчиков удалить треки артистки из своих плейлистов.

"Не существует сейчас артиста без позиции. Эти времена прошли и их уже не вернуть. Каждый закрытый рот лидера мнений – это пули и ракеты в направлении нашей с вами страны", – отметил ведущий.