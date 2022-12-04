Бульвар Шоубиз
 
04 декабря, 2022
 
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"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей

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Maruv до 24 февраля строила карьеру в РФ
Maruv до 24 февраля строила карьеру в РФ
Фото: maruvofficial / Instagram

Украинский ведущий Анатолий Анатолич 2 декабря в Instagram Stories высказался об украинской певице Maruv, которая замалчивает нападение РФ на Украину, а до полномасштабного вторжения строила карьеру в России.

Ведущий опубликовал сообщение, которое отправил артистке 24 февраля.

"Аня, ты должна обратиться к своим русским фанам, у тебя же их много",  написал ей Анатолий Анатолич.

Певица оставила это сообщение без ответа.

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram
Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Анатолий Анатолич добавил, что общался с артисткой до полномасштабного вторжения РФ в Украину.  

"Скажу больше. Точно знаю, что Maruv ждала "русский мир". И точно встречала бы в Киеве оккупантов. Первые месяцы войны она также была в Киеве. Но, как вы поняли, это ее не особенно поразило. Может, думала, что по своим не российские ракеты не попадают?" – написал он.

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram
Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Ведущий призвал своих подписчиков удалить треки артистки из своих плейлистов.

"Не существует сейчас артиста без позиции. Эти времена прошли и их уже не вернуть. Каждый закрытый рот лидера мнений – это пули и ракеты в направлении нашей с вами страны", – отметил ведущий.

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram
Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Певица живет в Украине, а до полномасштабного вторжения в Украину выступала в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

26 февраля 2022 года Maruv в Instagram призывала российских военнослужащих одуматься, подчеркнув, что теперь она думает только о собственной безопасности и безопасности своего будущего ребенка.

На 20-й день войны российский глянец опубликовал интервью с певицей, поместив ее фото на обложку. В анонсе говорилось, что беременная певица рассказала журналистам о "внутренних и внешних трансформациях". Позже пост был отредактирован. В новой версии анонса говорилось, что певица находится "с семьей под Киевом", а интервью российскому изданию дала в конце января – за месяц до нападения РФ на Украину.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание реальной ситуации в Украине.

Теги: Maruv
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