РФ утром обстреляла из С-300 Индустриальный район Харькова – мэр

По его словам, российская армия атаковала Индустриальный район города ракетами С-300.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Позже Терехов уточнил, что зафиксировано два "прилета" по городу.

Во время атаки в городе начались отключения света, Харьковский метрополитен сообщал в Telegram об остановке движения на всех трех ветках. Подземка вернулась к работе меньше, чем через 20 мин.