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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ утром обстреляла из С-300 Индустриальный район Харькова – мэр

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Оккупанты попали в инфраструктурный объект
Оккупанты попали в инфраструктурный объект 
Фото: ЕРА

Утром 14 января в Харькове произошло 4 взрыва, об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов.

По его словам, российская армия атаковала Индустриальный район города ракетами С-300. 

Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Позже Терехов уточнил, что зафиксировано два "прилета" по городу.

Во время атаки в городе начались отключения света, Харьковский метрополитен сообщал в Telegram об остановке движения на всех трех ветках. Подземка вернулась к работе меньше, чем через 20 мин. 

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – с 24 февраля.

Последняя атака на город была вечером 10 января. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова, попав в склад пиротехники. 
Теги: Харьков, метро, Харьковская область, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, С-300, инфраструктура
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