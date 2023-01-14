РФ утром обстреляла из С-300 Индустриальный район Харькова – мэр

По его словам, российская армия атаковала Индустриальный район города ракетами С-300.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Позже Терехов уточнил, что зафиксировано два "прилета" по городу.
Во время атаки в городе начались отключения света, Харьковский метрополитен сообщал в Telegram об остановке движения на всех трех ветках. Подземка вернулась к работе меньше, чем через 20 мин.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – с 24 февраля.