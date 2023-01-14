В Харьковской области от российских обстрелов погибли две женщины, еще три человека получили ранения – ОВА

На линии столкновения в области идут тяжелые бои, сказал Синегубов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook

По его словам, под огнем были Купянск, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Стрелечья, Огурцово и другие населенные пункты. Есть погибшие и раненые.

"В результате обстрела из рекативной системы залпового огня Двуречной Купянского района повреждены частные дома. Погибли две женщины, еще одна получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. В Купянском районе из-за обстрелов ранения получили 29-летний мужчина и женщина 49 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести", – написал Синегубов.

Он отметил, что в регионе продолжаются работы по разминированию, за сутки обезврежены 75 взрывоопасных предметов.

На линии столкновения продолжаются ожесточенные бои.

"Враг не прекращает попыток улучшить свое тактическое положение на Купянском направлении, но наши защитники надежно удерживают позиции", – добавил глава ОВА.