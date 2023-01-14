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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области от российских обстрелов погибли две женщины, еще три человека получили ранения – ОВА

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На линии столкновения в области идут тяжелые бои, сказал Синегубов
На линии столкновения в области идут тяжелые бои, сказал Синегубов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook

За последние сутки российская армия обстреливала мирную инфраструктуру Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковской области. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов 14 января сообщил в Telegram.

По его словам, под огнем были Купянск, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Стрелечья, Огурцово и другие населенные пункты. Есть погибшие и раненые.

"В результате обстрела из рекативной системы залпового огня Двуречной Купянского района повреждены частные дома. Погибли две женщины, еще одна получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. В Купянском районе из-за обстрелов ранения получили 29-летний мужчина и женщина 49 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести", – написал Синегубов.

Он отметил, что в регионе продолжаются работы по разминированию, за сутки обезврежены 75 взрывоопасных предметов.

На линии столкновения продолжаются ожесточенные бои.

"Враг не прекращает попыток улучшить свое тактическое положение на Купянском направлении, но наши защитники надежно удерживают позиции", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, раненые, РСЗО, армия РФ, Купянск, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов
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