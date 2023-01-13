В результате российских обстрелов Харьковской области 12 января ранены два человека – Синегубов

В частности, войска РФ обстреляли Купянск, Стрелечью, Двуречную, Огурцово, Редкодуб и другие города и села области.
"В Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден пятиэтажный жилой дом, частные дома и хозяйственные постройки. Ранение получил 75-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Двуречной Купянского района был ранен мужчина 68 лет. Состояние – средней тяжести", – сообщил глава ОВА.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.