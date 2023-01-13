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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов Харьковской области 12 января ранены два человека – Синегубов

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Синегубов сообщил, что войска РФ обстреляли Купянск, Стрелечью, Двуречную, Огурцово, Редкодуб и другие города и села области
Синегубов сообщил, что войска РФ обстреляли Купянск, Стрелечью, Двуречную, Огурцово, Редкодуб и другие города и села области
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупанты 12 января обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов 13 января.

В частности, войска РФ обстреляли Купянск, Стрелечью, Двуречную, Огурцово, Редкодуб и другие города и села области.

"В Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден пятиэтажный жилой дом, частные дома и хозяйственные постройки. Ранение получил 75-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Двуречной Купянского района был ранен мужчина 68 лет. Состояние – средней тяжести", – сообщил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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