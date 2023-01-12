Войска РФ обстреляли Купянский район, ранены два человека – Офис генпрокурора

"По данным следствия, 12 января около 9.00 оккупанты обстреляли поселок Двуречная. Получил ранение 68-летний мужчина. В этот же день около 13.30 российские военные произвели минометный обстрел жилого квартала в городе Купянск. Ранен 76-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.