Предоставлял технику и помещения. В Харьковской области задержали подозреваемого в пособничестве оккупантам

По данным досудебного расследования, после оккупации села Старовировка Купянского района начальник службы безопасности одного из местных предприятий активно поддерживал российских захватчиков.
Он добровольно предоставил оккупантам склады и ангары предприятия для размещения военной техники и личного состава российский армии, говорится в сообщении.
Также, по данным следствия, подозреваемый передал оккупантам транспортные средства и погрузчик компании, которые перед этим перегнал с территории предприятия на территорию своего дома.
Эту технику оккупанты использовали для перевозки строительных материалов и строительства фортификационных сооружений против украинских сил обороны, говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
По данным Офиса генерального прокурора Украины на 10 января, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано 17 461 преступление против национальной безопасности.