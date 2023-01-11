Предоставлял технику и помещения. В Харьковской области задержали подозреваемого в пособничестве оккупантам

Подозреваемый предоставил оккупантам помещения и технику, заявили в прокуратуре Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

По данным досудебного расследования, после оккупации села Старовировка Купянского района начальник службы безопасности одного из местных предприятий активно поддерживал российских захватчиков.

Он добровольно предоставил оккупантам склады и ангары предприятия для размещения военной техники и личного состава российский армии, говорится в сообщении.

Также, по данным следствия, подозреваемый передал оккупантам транспортные средства и погрузчик компании, которые перед этим перегнал с территории предприятия на территорию своего дома.

Эту технику оккупанты использовали для перевозки строительных материалов и строительства фортификационных сооружений против украинских сил обороны, говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.