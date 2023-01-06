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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове вернули в СИЗО обвиняемую в корректировке огня по инфраструктуре, которую в конце декабря выпустили под залог

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Крыгина (первая слева) была арестована в апреле 2022 года и вышла под залог 22 декабря
Крыгина (первая слева) была арестована в апреле 2022 года и вышла под залог 22 декабря
Фото: suspilne.media

Харьковский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Харьковской областной прокуратуры и снова взял под стражу без определения размера залога 29-летнюю женщину, обвиняемую в сотрудничестве Россией. Об этом 6 января сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Апелляционная инстанция полностью отменила постановление Дзержинского районного суда Харькова от 22 декабря 2022 года, согласно которому женщина вышла из СИЗО под залог в 500 тыс. грн.

В новом решении обвиняемой назначена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два года. Прокуроры в суде отметили, что она может покинуть подконтрольную Украине территорию, используя постоянные связи с лицами, находящимися на временно оккупированных частях страны.

Обвиняемая – 29 летняя Дарья Крыгина, которая находилась под стражей с 21 апреля 2022 года.

Согласно сообщениям СБУ, она переехала в Харьковскую область из Антрацита Луганской области. С начала полномасштабного вторжения РФ она передавала координаты и помогала армии России скорректировать огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и жилым кварталам. 

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под временной российской оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря в ОВА сообщили, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьков, прокуратура, арест, обстрелы, война России против Украины
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