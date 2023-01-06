В Харькове вернули в СИЗО обвиняемую в корректировке огня по инфраструктуре, которую в конце декабря выпустили под залог

Крыгина (первая слева) была арестована в апреле 2022 года и вышла под залог 22 декабря Фото: suspilne.media

Апелляционная инстанция полностью отменила постановление Дзержинского районного суда Харькова от 22 декабря 2022 года, согласно которому женщина вышла из СИЗО под залог в 500 тыс. грн.

В новом решении обвиняемой назначена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два года. Прокуроры в суде отметили, что она может покинуть подконтрольную Украине территорию, используя постоянные связи с лицами, находящимися на временно оккупированных частях страны.

Обвиняемая – 29 летняя Дарья Крыгина, которая находилась под стражей с 21 апреля 2022 года.

Согласно сообщениям СБУ, она переехала в Харьковскую область из Антрацита Луганской области. С начала полномасштабного вторжения РФ она передавала координаты и помогала армии России скорректировать огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и жилым кварталам.