ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове выпустили из СИЗО обвиняемую в корректировке огня по инфраструктуре

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кригина находилась под стражей с апреля 2022 года
Кригина находилась под стражей с апреля 2022 года
Фото: dariaprosto.design / Instagram

В Харькове по решению суда вышла из СИЗО под залог в 500 тыс. грн обвиняемая в корректировке огня по критической инфраструктуре и передаче спецслужбам РФ координат дислокации Вооруженных сил Украины. Эту информацию подтвердил "Укринформу" представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Обвиняемая вышла из СИЗО 23 декабря, прокурором уже подана апелляция относительно того, чтобы ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – отметил Чубенко.

Согласно определению Дзержинского райсуда города Харькова от 22 декабря 2022 года, обвиняемая должна была внести 496,2 тыс. грн залога.

Также согласно документу, прокурор настаивал, что подозреваемую следует оставить под арестом, поскольку существуют риски укрывательства от следствия. В частности, у нее есть родственники на временно оккупированной территории Украины, к которым она может выехать во избежание ответственности.

Как пишет общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр", подозреваемая – 29-летняя Дарья Кригина, которая находилась под стражей с 21 апреля прошлого года. Организация также опубликовала ее страницу в Instagram.

Согласно сообщению СБУ, Кригина прибыла в Харьковскую область с временно оккупированной территории Украины.

"По заданию куратора она устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, женщина передала координаты и помогла армии России скорректировать огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и жилым кварталам в центре города. В результате указанных ракетных обстрелов есть погибшие и раненые.

https://www.facebook.com/ssu.kharkiv/posts/pfbid02t7awWBp9yDGUvsdTsDjWhjA6YXTqkpTnH11Mt5F4QGh4yKYGzA7ouM5VQ6BpDjptl

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под временной российской оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Харьков, война, СИЗО, арест, оккупация, вторжение, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
alyona alyona заявила, что удаляет свой аккаунт в Instagram, и озвучила причины
alyona alyona заявила, что удаляет свой аккаунт в Instagram, и озвучила причины
  Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео
  Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео
77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ
77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (389365)
2
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (195261)
3
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (172935)
4
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (166245)
5
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (103619)
6
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (97590)
7
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (82585)
8
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото (68817)
 
 
 
 