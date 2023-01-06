В Харькове выпустили из СИЗО обвиняемую в корректировке огня по инфраструктуре

Кригина находилась под стражей с апреля 2022 года Фото: dariaprosto.design / Instagram

"Обвиняемая вышла из СИЗО 23 декабря, прокурором уже подана апелляция относительно того, чтобы ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – отметил Чубенко.

Согласно определению Дзержинского райсуда города Харькова от 22 декабря 2022 года, обвиняемая должна была внести 496,2 тыс. грн залога.

Также согласно документу, прокурор настаивал, что подозреваемую следует оставить под арестом, поскольку существуют риски укрывательства от следствия. В частности, у нее есть родственники на временно оккупированной территории Украины, к которым она может выехать во избежание ответственности.

Как пишет общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр", подозреваемая – 29-летняя Дарья Кригина, которая находилась под стражей с 21 апреля прошлого года. Организация также опубликовала ее страницу в Instagram.

Согласно сообщению СБУ, Кригина прибыла в Харьковскую область с временно оккупированной территории Украины.

"По заданию куратора она устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, женщина передала координаты и помогла армии России скорректировать огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и жилым кварталам в центре города. В результате указанных ракетных обстрелов есть погибшие и раненые.