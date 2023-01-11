Прислужника монастыря УПЦ (МП) подозревают в призывах к захвату Киева

В сообщении говорится, что после начала полномасштабного вторжения он публично поддержал российских захватчиков и оправдывал их военные преступления. Для этого он присоединился к прокремлевскому Telegram-сообществу "Русская весна". Там он, по данным СБУ, призывал оккупантов уничтожать украинцев и захватить Киев.

"Кроме этого, он активно обнародовал одобрительные комментарии относительно вражеских ракетных ударов по украинским городам. Особо "отмечал" воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в том числе школы и больницы", – говорится в сообщении.

По версии следствия, прислужник популяризировал российских оккупантов и занимался дискредитацией подразделений сил обороны, а также агитировал граждан не вступать в ряды украинских защитников.

По инициативе СБУ обнаруженные материалы были переданы на комплексную судебную психолингвистическую экспертизу. По выводам экспертов, документированные заявления угрожают государственной безопасности Украины.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили прислужнику монастыря о подозрении в совершении преступления, определяемого как оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.