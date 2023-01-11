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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ раскрыла российского агента, который работал на ФСБ в Западной Украине

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За сотрудничество с оккупантами киевлянин приговорен к 16 годам
За сотрудничество с оккупантами киевлянин приговорен к 16 годам
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила агента российских спецслужб в Украине и установила личность его куратора в ФСБ. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 11 января.

По данным следствия, житель Киева был завербован РФ в 2017 году, но был законсервирован до начала полномасштабного вторжения.

В начале 2022 года по поручению ФСБ он прибыл в Черновицкую область и пытался обнаружить транспортные каналы поставок вооружения для Украины и месторасположения резервуаров с горючим. Эта информация требовалась оккупантам для подготовки взрывов.

Контрразведка задержала его в Черновцах, а суд приговорил к 16 годам лишения свободы.

В СБУ отмечают, что в ходе следствия мужчина выдал своего российского куратора. Им оказался кадровый сотрудник управления ФСБ РФ в Красноярском крае. Его интересовали данные о дислокации и перемещении Вооруженных сил Украины, в частности полка специального назначения "Азов". Также он "охотился" за списками сотрудников СБУ и искал данные о методах их работы.

Ему заочно объявлено о подозрении по ч.1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

Контекст:

10 января в СБУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ разоблачили более 600 российских агентов и шпионов. Спецслужба расследует более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 из них переданы в суд.

Теги: СБУ, шпионаж, ФСБ, полк Азов, Черновицкая область, ВСУ, подозрение
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