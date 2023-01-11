СБУ раскрыла российского агента, который работал на ФСБ в Западной Украине

За сотрудничество с оккупантами киевлянин приговорен к 16 годам Фото: ssu.gov.ua

По данным следствия, житель Киева был завербован РФ в 2017 году, но был законсервирован до начала полномасштабного вторжения.

В начале 2022 года по поручению ФСБ он прибыл в Черновицкую область и пытался обнаружить транспортные каналы поставок вооружения для Украины и месторасположения резервуаров с горючим. Эта информация требовалась оккупантам для подготовки взрывов.

Контрразведка задержала его в Черновцах, а суд приговорил к 16 годам лишения свободы.

В СБУ отмечают, что в ходе следствия мужчина выдал своего российского куратора. Им оказался кадровый сотрудник управления ФСБ РФ в Красноярском крае. Его интересовали данные о дислокации и перемещении Вооруженных сил Украины, в частности полка специального назначения "Азов". Также он "охотился" за списками сотрудников СБУ и искал данные о методах их работы.

Ему заочно объявлено о подозрении по ч.1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).