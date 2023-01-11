В Харьковской области иностранец вез в маршрутке гранаты – Госпогранслужба

При осмотре его пограничники совместно с силами обороны обнаружили две гранаты, устройство для стрельбы резиновыми пулями и охотничий нож. Происхождение оружия мужчина объяснить отказался.

"Для принятия дальнейшего правового решения иностранец и обнаруженные предметы переданы сотрудникам Национальной полиции", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отмечают, что только за декабрь совместные патрули пограничников и полиции в области задержали двух иностранцев, находящихся в Украине нелегально, изъяли около 700 г наркотиков и нашли три машины, числящихся в угоне.