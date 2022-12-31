Пограничники на северной границе Украины получили канадские бронемашины Roshel

Пограничники написали, что провели ночью "новогодний тест-драйв" новых машин.

"Получили канадские боевые бронированные автомобили марки Roshel. Теперь они помогают нести службу на северной границе", – говорится в сообщении.

По данным "Суспільного", украинские защитники получили около 100 таких автомобилей. Пограничники отмечают преимущество канадских машин перед отечественной техникой.

"Довольно неплохой автомобиль, маневренный. Даже если сравнить с "Козаком", немного лучше. Вес его восемь тонн. Колеса имеют "докатки" внутри, даже если пробьется, он сможет продолжить движение. Имеет шестилитровый дизельный битурбированный двигатель, коробку-автомат. Он полностью бронирован", – рассказал офицер автомобильной и бронетанковой службы 105-го пограничного отряда в Черниговской области.

По его словам, салон достаточно просторный – места хватит для группы военнослужащих в полном боевом комплекте. Также есть возможность быстро покинуть авто в случае необходимости.

"Установим здесь "люльку" и пулемет. Сейчас водители их уже получили и будут отправляться в пункты дислокации, где и будут использовать по назначению", – добавил он.