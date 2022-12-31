Пограничники на северной границе Украины получили канадские бронемашины Roshel

Пограничники написали, что провели ночью "новогодний тест-драйв" новых машин.
"Получили канадские боевые бронированные автомобили марки Roshel. Теперь они помогают нести службу на северной границе", – говорится в сообщении.
По данным "Суспільного", украинские защитники получили около 100 таких автомобилей. Пограничники отмечают преимущество канадских машин перед отечественной техникой.
"Довольно неплохой автомобиль, маневренный. Даже если сравнить с "Козаком", немного лучше. Вес его восемь тонн. Колеса имеют "докатки" внутри, даже если пробьется, он сможет продолжить движение. Имеет шестилитровый дизельный битурбированный двигатель, коробку-автомат. Он полностью бронирован", – рассказал офицер автомобильной и бронетанковой службы 105-го пограничного отряда в Черниговской области.
По его словам, салон достаточно просторный – места хватит для группы военнослужащих в полном боевом комплекте. Также есть возможность быстро покинуть авто в случае необходимости.
"Установим здесь "люльку" и пулемет. Сейчас водители их уже получили и будут отправляться в пункты дислокации, где и будут использовать по назначению", – добавил он.
Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривал выделение Украине 500 млн канадских долларов военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов. Канал CBC отметил 12 октября, что Канада практически исчерпала этот пакет военной помощи, в основном из-за покупки 39 современных бронетранспортеров.
20 ноября правительство Канады объявило об успешном завершении выпуска пятилетних украинских суверенных облигаций на сумму 500 млн канадских долларов.