Резников уточнил слова Залужного: 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц необходимы для конкретной операции, для полной деоккупации нужно больше техники и вооружения

Об этом 20 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью, опубликованном 15 декабря, что "знает, что может победить этого врага", но для войны против РФ нужны ресурсы. В частности, он говорил о 300 танках, 600–700 БМП, 500 гаубицах – и тогда, по его мнению, украинским силам вполне реально выйти на рубежи 23 февраля.

"Я бы уточнил мысль генерала Залужного, потому что не всего его правильно дочитали. Он сказал, что может победить в этой войне в целом, и отдельно назвал ту цифру нужд для конкретной операции. Поэтому это победа в одной конкретной операции, и да, эти цифры реалистичны, – сказал Резников. – Но для полной победы, полной деоккупации украинских земель по состоянию на 1991 год, включая Крым, Донецк и Луганск, конечно, нужно больше техники и вооружения, о чем мы информируем наших партнеров".