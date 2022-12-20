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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников уточнил слова Залужного: 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц необходимы для конкретной операции, для полной деоккупации нужно больше техники и вооружения

Резников (на фото) "уточнил мысль" Залужного о военных потребностях Украины для деоккупации территорий
Резников (на фото) "уточнил мысль" Залужного о военных потребностях Украины для деоккупации территорий
Фото: EPA

Для полной деоккупации украинских земель по состоянию на 1991 год Украине нужно больше техники и вооружения.

Об этом 20 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью, опубликованном 15 декабря, что "знает, что может победить этого врага", но для войны против РФ нужны ресурсы. В частности, он говорил о 300 танках, 600–700 БМП, 500 гаубицах – и тогда, по его мнению, украинским силам вполне реально выйти на рубежи 23 февраля.

"Я бы уточнил мысль генерала Залужного, потому что не всего его правильно дочитали. Он сказал, что может победить в этой войне в целом, и отдельно назвал ту цифру нужд для конкретной операции. Поэтому это победа в одной конкретной операции, и да, эти цифры реалистичны, – сказал Резников. – Но для полной победы, полной деоккупации украинских земель по состоянию на 1991 год, включая Крым, Донецк и Луганск, конечно, нужно больше техники и вооружения, о чем мы информируем наших партнеров".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Россия, Крым, Украина, вооружение, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, БМП, Валерий Залужный, деоккупация, гаубица
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