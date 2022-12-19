Глава минобороны Болгарии прибыл с визитом в Украину. Резников заявил, что ожидает развития оборонного сотрудничества между странами

Об этом в Twitter сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников.

"Имею честь приветствовать министра обороны Республики Болгария Димитара Стоянова в Украине. Благодарен за решение Болгарии оказать помощь Украине в сфере безопасности. С нетерпением ждем дальнейшего развития оборонного сотрудничества между Украиной и Болгарией", – написал украинский министр.

Контекст:

Украина передавала Болгарии список необходимого вооружения, в него вошли более 30 наименований, в том числе системы С-300, также Киев направлял заявку на вертолеты и на самолеты Су-25 и МиГ-29, рассказывал посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко 5 ноября.

9 декабря Болгария утвердила первый пакет военной помощи Украине, при этом объемы и тип вооружений были засекречены.

Стоянов заявлял, что утвержденная парламентом "помощь полностью соответствует приоритетам Украины", но Болгария не отправляет ни системы С-300, ни боевые самолеты МиГ-29 или Су-25.