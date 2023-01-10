На границе с Польшей украинские пограничники задержали подозреваемую в распространении пророссийских призывов

Пограничники задержали женщину, у которой в соцсетях нашли пророссийские заявления Фото: dpsu.gov.ua

"43-летняя уроженка Никополя ехала рейсовым автобусом через пункт пропуска "Краковец". Во время проверки страниц в соцсетях оперативные сотрудники обнаружили ряд сообщений, свидетельствующих о ее пророссийских взглядах и поддержке вооруженной агрессии России. В частности, женщина активно распространяла призывы в поддержку руководства России и военных, которые "освобождают" мирное население от нацистов", – говорится в сообщении.

Правоохранители собрали доказательную базу и сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, которое определяется в Уголовном кодексе как оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

Согласно постановлению Галицкого районного суда Львова, фигурантке уголовного производства избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, говорится в сообщении.