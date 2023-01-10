На границе с Польшей украинские пограничники задержали подозреваемую в распространении пророссийских призывов

"43-летняя уроженка Никополя ехала рейсовым автобусом через пункт пропуска "Краковец". Во время проверки страниц в соцсетях оперативные сотрудники обнаружили ряд сообщений, свидетельствующих о ее пророссийских взглядах и поддержке вооруженной агрессии России. В частности, женщина активно распространяла призывы в поддержку руководства России и военных, которые "освобождают" мирное население от нацистов", – говорится в сообщении.
Правоохранители собрали доказательную базу и сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, которое определяется в Уголовном кодексе как оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.
Согласно постановлению Галицкого районного суда Львова, фигурантке уголовного производства избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, говорится в сообщении.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным Офиса генпрокурора на 10 января, в Украине зафиксировано 17 461 преступление против национальной безопасности, из них 10 369 – посягательство на территориальную целостность Украины.