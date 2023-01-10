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Польша запретила въезд российскому журналисту, который занимался пропагандой против ЕС

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Польша запрещает въезд в страну журналистам, которые ведут "информационную войну Кремля против Польши и Европейского союза"
Польша запрещает въезд в страну журналистам, которые ведут "информационную войну Кремля против Польши и Европейского союза"
Фото: depositphotos.com

По ходатайству главы Службы внутренней безопасности Польши Кшистофа Вацлавека в список иностранцев, чье присутствие на территории Польши является нежелательным, внесли гражданина России Виктора Безеку, деятельность которого является частью "информационной войны Кремля против Польши и Европейского союза". Об этом 9 января сообщила пресс-служба департамента национальной безопасности польского правительства.

По информации департамента, Безека в течение многих лет принимает участие в распространении российской пропаганды, направленной против национальных интересов Польши и имиджа республики на международной арене. Он связан с телевидением RT и польскоязычной редакцией информационного агентства Sputnik. 

"Вышеупомянутые "СМИ" – типично дезинформационные структуры, составляющие базу Кремля, поддерживающие его внешнюю политику и распространяющие ложное представление о действительности среди граждан других стран", – подчеркнула пресс-служба.

Раньше въезд в страну также ограничили журналистам Леониду Свиридову и Евгению Решентьеву, добавили в ведомстве.

"Российские "журналисты", работающие в Польше, – это группа, используемая Кремлем для агрессивной информационной деятельности против Польши, стран НАТО и Запада. Польша неизменно остается одной из основных целей этой деятельности", – отметили в департаменте нацбезопасности. 


Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, в марте 2022 года, ЕС приостановил вещание пропагандистских российских СМИ Sputnik и RT на своей территории. Как отмечалось в заявлении Совета ЕС, запрет будет действовать до окончания войны и до тех пор, пока Россия и связанные с ней СМИ "не прекратят проводить действия по дезинформации и информационному манипулированию".

В ЕС отметили, что Sputnik и RT находятся под постоянным контролем властей России и "играют важную роль в продвижении и поддержке военной агрессии против Украины и дестабилизации соседних с ней стран".

Теги: Россия, СМИ, Польша, Кремль, пропаганда, правительство, агрессия, политика, журналисты, Европа, безопасность, дезинформация, ЕС
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