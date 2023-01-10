Польша запретила въезд российскому журналисту, который занимался пропагандой против ЕС

Польша запрещает въезд в страну журналистам, которые ведут "информационную войну Кремля против Польши и Европейского союза" Фото: depositphotos.com

По информации департамента, Безека в течение многих лет принимает участие в распространении российской пропаганды, направленной против национальных интересов Польши и имиджа республики на международной арене. Он связан с телевидением RT и польскоязычной редакцией информационного агентства Sputnik.

"Вышеупомянутые "СМИ" – типично дезинформационные структуры, составляющие базу Кремля, поддерживающие его внешнюю политику и распространяющие ложное представление о действительности среди граждан других стран", – подчеркнула пресс-служба.

Раньше въезд в страну также ограничили журналистам Леониду Свиридову и Евгению Решентьеву, добавили в ведомстве.

"Российские "журналисты", работающие в Польше, – это группа, используемая Кремлем для агрессивной информационной деятельности против Польши, стран НАТО и Запада. Польша неизменно остается одной из основных целей этой деятельности", – отметили в департаменте нацбезопасности.



