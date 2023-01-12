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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области обстрелами за сутки повреждены предприятие, частные дома и торговый павильон – ОВА

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Люди от обстрелов в этот раз не пострадали, отметил Синегубов
Люди от обстрелов в этот раз не пострадали, отметил Синегубов
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В минувшие сутки российские оккупационные войска продолжали обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области. Об этом сообщил утром 12 января в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

В частности, оккупанты обстреливали из минометов и артиллерии Гурьев Казачок, Стрелечью, Старицу, Огурцово, Волчанск, Вильчу и Новомлынск.

На купянском направлении враг снова наносил удары по Двуречной, Купянску, Кисловке, Табаевке и другим населенным пунктам.

"В результате этих обстрелов повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды попали в одно из предприятий в Волчанске. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал Синегубов.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года.

Теги: Харьковская область, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов
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