В Харьковской области обстрелами за сутки повреждены предприятие, частные дома и торговый павильон – ОВА

Люди от обстрелов в этот раз не пострадали, отметил Синегубов Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В частности, оккупанты обстреливали из минометов и артиллерии Гурьев Казачок, Стрелечью, Старицу, Огурцово, Волчанск, Вильчу и Новомлынск.

На купянском направлении враг снова наносил удары по Двуречной, Купянску, Кисловке, Табаевке и другим населенным пунктам.

"В результате этих обстрелов повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды попали в одно из предприятий в Волчанске. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал Синегубов.