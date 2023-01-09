В результате утреннего обстрела рынка в Харьковской области погибла женщина. На месте продолжают разбирать завалы

По его словам, на месте попадания российских снарядов продолжаются спасательные работы.

О первых пострадавших после обстрела глава ОВА сообщил в 9.26. Семь человек ранено, в том числе 13-летняя девочка.

"Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно из ЗРК С-300) по местному рынку", – заявил Синегубов.

"Суспільне" сообщает с места событий, что погибшая – владелица мясного магазина, расположенного на рынке. Когда началась атака, там как раз принимали товар. По словам продавца Нины Горошко, в это время в магазине находилась 11-летняя внучка владелицы магазина. Продавец и девочка живы.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал фото того, как спасатели вытаскивают людей из-под завалов.

"Это ужасные фото, на которые нельзя смотреть без слез. Но их должен видеть мир и усиливать помощь в преодолении российской тирании", – прокомментировал он.