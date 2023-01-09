В результате утреннего обстрела рынка в Харьковской области погибла женщина. На месте продолжают разбирать завалы

По его словам, на месте попадания российских снарядов продолжаются спасательные работы.
О первых пострадавших после обстрела глава ОВА сообщил в 9.26. Семь человек ранено, в том числе 13-летняя девочка.
"Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно из ЗРК С-300) по местному рынку", – заявил Синегубов.
"Суспільне" сообщает с места событий, что погибшая – владелица мясного магазина, расположенного на рынке. Когда началась атака, там как раз принимали товар. По словам продавца Нины Горошко, в это время в магазине находилась 11-летняя внучка владелицы магазина. Продавец и девочка живы.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал фото того, как спасатели вытаскивают людей из-под завалов.
"Это ужасные фото, на которые нельзя смотреть без слез. Но их должен видеть мир и усиливать помощь в преодолении российской тирании", – прокомментировал он.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.