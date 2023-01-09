Россияне обстреляли рынок в Шевченково Харьковской области, пострадало семь человек – Синегубов

"Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно из ЗРК С-300) по местному рынку", – заявил он.
Позже Синегубов написал, что пострадало семь мирных жителей, среди которых 13-летняя девочка.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.