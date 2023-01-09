Россияне обстреляли рынок в Шевченково Харьковской области, пострадало семь человек – Синегубов

"Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно из ЗРК С-300) по местному рынку", – заявил он.

Позже Синегубов написал, что пострадало семь мирных жителей, среди которых 13-летняя девочка.