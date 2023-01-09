ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки российская армия обстреляла два района в Харьковской области. Люди не пострадали – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На месте одного из прилетов произошел пожар
На месте одного из прилетов произошел пожар
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

8 января российские оккупанты вели обстрел из артиллерии, танков и минометов по нескольким населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 9 января в Telegram.

В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Милово и Первомайское.

"В Купянске в результате российских ударов повреждены хозяйственные сооружения, произошел пожар. В селе Волчанские Хутора Чугуевского района из-за обстрелов разрушен частный жилой дом", – написал Синегубов.

Он отметил, что люди за последние сутки от обстрелов не пострадали.

"На линии столкновения силы обороны Украины надежно удерживают позиции и ведут с оккупантами ожесточенные бои", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: пожар, Харьковская область, Чугуев, Купянск, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Символ женской красоты Украины", "Шикарная". Никитюк надела гуцульский головной убор
"Символ женской красоты Украины", "Шикарная". Никитюк надела гуцульский головной убор
Экс-супруга Кличко будет участвовать в немецком шоу Let's Dance вместе с дочерью российской модели Ермаковой
Экс-супруга Кличко будет участвовать в немецком шоу Let's Dance вместе с дочерью российской модели Ермаковой
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (271034)
2
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (176347)
3
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (157418)
4
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост (157134)
5
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (141940)
6
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (86718)
7
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США (51089)
8
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео (48651)
 
 
 
 