За сутки российская армия обстреляла два района в Харьковской области. Люди не пострадали – ОВА

В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Милово и Первомайское.
"В Купянске в результате российских ударов повреждены хозяйственные сооружения, произошел пожар. В селе Волчанские Хутора Чугуевского района из-за обстрелов разрушен частный жилой дом", – написал Синегубов.
Он отметил, что люди за последние сутки от обстрелов не пострадали.
"На линии столкновения силы обороны Украины надежно удерживают позиции и ведут с оккупантами ожесточенные бои", – добавил глава ОВА.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.