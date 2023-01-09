За сутки российская армия обстреляла два района в Харьковской области. Люди не пострадали – ОВА

На месте одного из прилетов произошел пожар Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Милово и Первомайское.

"В Купянске в результате российских ударов повреждены хозяйственные сооружения, произошел пожар. В селе Волчанские Хутора Чугуевского района из-за обстрелов разрушен частный жилой дом", – написал Синегубов.

Он отметил, что люди за последние сутки от обстрелов не пострадали.

"На линии столкновения силы обороны Украины надежно удерживают позиции и ведут с оккупантами ожесточенные бои", – добавил глава ОВА.