За сутки оккупанты обстреляли три района Харьковской области, погиб мирный житель – ОВА

"Минувшей ночью враг нанес два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. Поврежден объект гражданской промышленности. К сожалению, погиб 50-летний мирный житель", – написал глава ОВА.
Кроме того, в течение суток враг обстреливал село Старица в Чугуевском районе и поселок Двуречная в Купянском районе.
По его словам, в Двуречной под вражеский обстрел попали частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Также повреждены две автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных. Люди не пострадали.
Россия с начала вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру.
Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля 2022 года.