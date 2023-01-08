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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты обстреляли три района Харьковской области, погиб мирный житель – ОВА

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В числе прочего оккупанты обстреляли подразделение ГСЧС в Двуречной, повреждена техника пожарных, сообщил Синегубов
В числе прочего оккупанты обстреляли подразделение ГСЧС в Двуречной, повреждена техника пожарных, сообщил Синегубов
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В минувшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах Харьковской области. Об этом сообщил утром 8 января глава ОВА Олег Синегубов.

"Минувшей ночью враг нанес два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. Поврежден объект гражданской промышленности. К сожалению, погиб 50-летний мирный житель", – написал глава ОВА.

Кроме того, в течение суток враг обстреливал село Старица в Чугуевском районе и поселок Двуречная в Купянском районе.

По его словам, в Двуречной под вражеский обстрел попали частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Также повреждены две автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных. Люди не пострадали. 

Контекст:

Россия с начала вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру.

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля 2022 года.

Теги: ГСЧС, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов, Мерефа
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