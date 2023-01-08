За сутки оккупанты обстреляли три района Харьковской области, погиб мирный житель – ОВА

В числе прочего оккупанты обстреляли подразделение ГСЧС в Двуречной, повреждена техника пожарных, сообщил Синегубов Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Минувшей ночью враг нанес два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. Поврежден объект гражданской промышленности. К сожалению, погиб 50-летний мирный житель", – написал глава ОВА.

Кроме того, в течение суток враг обстреливал село Старица в Чугуевском районе и поселок Двуречная в Купянском районе.

По его словам, в Двуречной под вражеский обстрел попали частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Также повреждены две автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных. Люди не пострадали.