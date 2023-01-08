Оккупанты обстреляли Харьковскую область, сообщают о погибшем

"Жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары", – написал он.
Позже глава обладминистрации уточнил, что обстрелу подвергся пригород Харькова город Мерефа.
"Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели", – сообщил Синегубов.
Советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова проинформировала в Facebook, что раненного спасти не удалось, он скончался.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру.
В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля 2022 года.