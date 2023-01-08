Оккупанты обстреляли Харьковскую область, сообщают о погибшем

Представитель властей отметила, что медикам не удалось реанимировать пострадавшего Фото: НП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" / Facebook

"Жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары", – написал он.

Позже глава обладминистрации уточнил, что обстрелу подвергся пригород Харькова город Мерефа.

"Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели", – сообщил Синегубов.

Советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова проинформировала в Facebook, что раненного спасти не удалось, он скончался.

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