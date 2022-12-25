Оккупанты 24 декабря обстреливали Харьковскую область, один человек погиб, один пострадал – Синегубов

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрелечья, Красное, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, и другие. На Купянском направлении оккупанты из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное.

"В результате дневных артиллерийских обстрелов оккупантов в селе Подолы в Купянском районе погиб мужчина 72 лет. Его жена 74 лет получила ранения, госпитализирована в больницу. Состояние пострадавшей среднее", – говорится в сообщении.