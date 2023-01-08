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ВОЙНА В УКРАИНЕ

7 января в результате агрессии РФ в Украине два человека погибли, девять были ранены – Офис президента

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В Донецкой области один человек погиб, восемь получили ранения
В Донецкой области один человек погиб, восемь получили ранения
Фото: Павло Кириленко / Facebook

7 января в результате российской агрессии в Украине погибло два мирных жителя. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко 8 января.

Еще девять человек были ранены.

Тимошенко уточнил, что в Донецкой области один человек погиб, восемь получили ранения, в Харьковской области один погибший, в Херсонской – один раненый.

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет. Также оккупанты обстреливают населенные пункты страны из артиллерии.

За последние сутки, по информации Генштаба ВСУ, войска РФ нанесли по Украине три ракетных, 13 авиационных ударов и 68 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня. 

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, к 4 декабря 2022 года была задокументирована гибель более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Херсонская область, Харьковская область, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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