В Киеве открыли "городок несокрушимости" более чем на 1 тыс. мест – Офис президента

В "городке несокрушимости" есть пространство для детей, отметили в ОПУ Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Об этом 6 января в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

"Уже готово более 1 тыс. мест отдыха, обустроены Starlink-хаб, отдельные зоны для обучения и преподавания. Есть пространство на 2 тыс. м² для детей, где они смогут развлечься и отвлечься… Отдельная территория площадью более 5 тыс. м² предусмотрена для выгула домашних животных. На территории "городка несокрушимости" есть кафе и фудкорт. Обустроена комната матери и ребенка, также есть медпункт и работают две аптеки", – рассказал замглавы ОПУ.

По словам Тимошенко, в случае блэкаута "городок несокрушимости" будет действовать автономно.

"Эти условия гораздо лучше, чем жилье в отдельных городах на территории страны-агрессора", – отметил он.