В Киеве открыли "городок несокрушимости" более чем на 1 тыс. мест – Офис президента

Об этом 6 января в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.
"Уже готово более 1 тыс. мест отдыха, обустроены Starlink-хаб, отдельные зоны для обучения и преподавания. Есть пространство на 2 тыс. м² для детей, где они смогут развлечься и отвлечься… Отдельная территория площадью более 5 тыс. м² предусмотрена для выгула домашних животных. На территории "городка несокрушимости" есть кафе и фудкорт. Обустроена комната матери и ребенка, также есть медпункт и работают две аптеки", – рассказал замглавы ОПУ.
По словам Тимошенко, в случае блэкаута "городок несокрушимости" будет действовать автономно.
"Эти условия гораздо лучше, чем жилье в отдельных городах на территории страны-агрессора", – отметил он.
О создании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября 2022 года сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку. Позднее пункты разделили на категории – в некоторых есть все перечисленное, в других можно только зарядить гаджеты.
По данным ОП на 21 декабря, в Украине развернут в общей сложности 5521 "пункт несокрушимости". Для помощи в их поисках разработали и запустили в Telegram специальный бот. Адреса пунктов, расположенных рядом с линией фронта, можно узнать в органах местной власти – в публичном доступе их нет из соображений безопасности.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что правительство планирует увеличить количество "пунктов несокрушимости" в три раза.