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В Киеве открыли "городок несокрушимости" более чем на 1 тыс. мест – Офис президента

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В "городке несокрушимости" есть пространство для детей, отметили в ОПУ
В "городке несокрушимости" есть пространство для детей, отметили в ОПУ
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

В Киеве на территории ТЦ "Дарынок" открыли "городок несокрушимости" на 68 тыс. м², где люди могут согреться, зарядить гаджеты, а также провести время с детьми.

Об этом 6 января в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

"Уже готово более 1 тыс. мест отдыха, обустроены Starlink-хаб, отдельные зоны для обучения и преподавания. Есть пространство на 2 тыс. м² для детей, где они смогут развлечься и отвлечься… Отдельная территория площадью более 5 тыс. м² предусмотрена для выгула домашних животных. На территории "городка несокрушимости" есть кафе и фудкорт. Обустроена комната матери и ребенка, также есть медпункт и работают две аптеки", – рассказал замглавы ОПУ.

По словам Тимошенко, в случае блэкаута "городок несокрушимости" будет действовать автономно.

"Эти условия гораздо лучше, чем жилье в отдельных городах на территории страны-агрессора", – отметил он.

Контекст:

О создании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября 2022 года сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку. Позднее пункты разделили на категории – в некоторых есть все перечисленное, в других можно только зарядить гаджеты.

По данным ОП на 21 декабря, в Украине развернут в общей сложности 5521 "пункт несокрушимости". Для помощи в их поисках разработали и запустили в Telegram специальный бот. Адреса пунктов, расположенных рядом с линией фронта, можно узнать в органах местной власти – в публичном доступе их нет из соображений безопасности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что правительство планирует увеличить количество "пунктов несокрушимости" в три раза.

Теги: Киев, Украина, животные, аптеки, электричество, гаджеты, отдых, кафе, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Starlink
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