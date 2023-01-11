За сутки Россия обстреляла четыре района Харьковской области, горели магазины и частный транспорт – ОВА

По его словам, под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Лопань, Красне и другие населенные пункты в Купянском, Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах.
Там повреждены частные дома, магазины и автотранспорт. Синегубов отметил, что люди не пострадали.
"На линии столкновения враг пытался вести наступательные действия в районе Гряниковки Купянского района. Но отступил с потерями, получив отпор", – говорится в сообщении.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – с 24 февраля.
В ночь с 10-го на 11 января российские оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова и попали в склад пиротехники. Синегубов информировал, что огонь велся из РСЗО "Смерч", люди не пострадали. На месте наблюдалась "детонация пиротехнических изделий".