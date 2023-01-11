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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки Россия обстреляла четыре района Харьковской области, горели магазины и частный транспорт – ОВА

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Синегубов отметил, что люди не пострадали
Синегубов отметил, что люди не пострадали
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В течение суток российская армия обстреляла более 20 населенных пунктов Харьковской области. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов 11 января сообщил в Telegram.

По его словам, под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Лопань, Красне и другие населенные пункты в Купянском, Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах.

Там повреждены частные дома, магазины и  автотранспорт. Синегубов отметил, что люди не пострадали.

"На линии столкновения враг пытался вести наступательные действия в районе Гряниковки Купянского района. Но отступил с потерями, получив отпор", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – с 24 февраля.

В ночь с 10-го на 11 января российские оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова и попали в склад пиротехники. Синегубов информировал, что огонь велся из РСЗО "Смерч", люди не пострадали. На месте наблюдалась "детонация пиротехнических изделий".

Теги: Харьков, Харьковская область, Чугуев, армия РФ, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, разрушения, Олег Синегубов
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