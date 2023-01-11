За сутки Россия обстреляла четыре района Харьковской области, горели магазины и частный транспорт – ОВА

Синегубов отметил, что люди не пострадали Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Лопань, Красне и другие населенные пункты в Купянском, Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах.

Там повреждены частные дома, магазины и автотранспорт. Синегубов отметил, что люди не пострадали.

"На линии столкновения враг пытался вести наступательные действия в районе Гряниковки Купянского района. Но отступил с потерями, получив отпор", – говорится в сообщении.