В Харьковской области в результате российских обстрелов 9 января два человека погибли, семь были ранены – Синегубов

Синегубов сообщил, что россияне обстреливали Чугуевский, Купянский и Харьковский районы Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Оккупанты обстреливали Чугуевский, Купянский и Харьковский районы.

Также Синегубов напомнил, что россияне нанесли ракетный удар по Шевченково Купянского района.

"В результате обстрела, к сожалению, погибли две женщины. Еще шесть человек получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. Ее состояние медики сейчас оценивают как средней тяжести", – говорится в сообщении.

Кроме этого, оккупанты обстреливали Купянск, Стрелечью, Двуречную, Кисловку, Котляровку и другие населенные пункты.

"В Двуречной ранения получил и был госпитализирован 43-летний мужчина", – сообщил Синегубов.