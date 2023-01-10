В Харьковской области в результате российских обстрелов 9 января два человека погибли, семь были ранены – Синегубов

Оккупанты обстреливали Чугуевский, Купянский и Харьковский районы.
Также Синегубов напомнил, что россияне нанесли ракетный удар по Шевченково Купянского района.
"В результате обстрела, к сожалению, погибли две женщины. Еще шесть человек получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. Ее состояние медики сейчас оценивают как средней тяжести", – говорится в сообщении.
Кроме этого, оккупанты обстреливали Купянск, Стрелечью, Двуречную, Кисловку, Котляровку и другие населенные пункты.
"В Двуречной ранения получил и был госпитализирован 43-летний мужчина", – сообщил Синегубов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.