По всей Украине – воздушная тревога. В Черном море 36 "Калибров", в Николаевской и Одесской области работает ПВО

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат \подтвердил, что группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 находится сейчас в воздухе. По словам спикера, неизвестно, осуществят ли они пуски ракет, их полет отслеживается.

Одесская государственная районная администрация в Facebook сообщила , что уже зафиксированы пуски ракет оккупантов с моря и с воздуха, над Одесским районом работают украинские силы ПВО.

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел днем 31 декабря 2022 года, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты.

В ночь на 1 января 2023 года РФ атаковала Украину беспилотниками, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО). В ночь на 2 января украинская ПВО сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО, считают Воздушные силы ВСУ.

Утром 14 января 2023 года мэр Киева Виталий Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. В Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты. После удара была объявлена воздушная тревога, которая длилась с 9.35 до 11.03. Игнат уточнил, что ракеты, выпущенные по Киеву, летели с севера по баллистической траектории, их тип уточняется.

Всего с сентября 2022 года Россия осуществила по инфраструктуре Украины 11 массированных ракетных атак и 14 массированных атак с применением дронов-камикадзе.