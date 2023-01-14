Россия увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море – ОК "Юг"

"Враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель . Сейчас общий залп "Калибров" составляет 20 ракет. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – сказано в сообщении.
Российские оккупанты могут готовить нанесение массированного ракетного удара по Украине 14 января, сообщил начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат \подтвердил, что группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 находятся сейчас в воздухе. По словам спикера, неизвестно, осуществят ли они пуски ракет, их полет отслеживается.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел днем 31 декабря 2022 года, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты.
В ночь на 1 января 2023 года РФ атаковала Украину беспилотниками, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО). В ночь на 2 января украинская ПВО сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО, считают Воздушные силы ВСУ.
Утром 14 января 2023 года мэр Киева Виталий Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. в Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты. После удара была объявлена воздушная тревога, которая длилась с 9:35 по 11:03. Игнат уточнил, что ракеты, выпущенные по Киеву, летели с севера по баллистической траектории, их тип уточняется.