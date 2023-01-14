Россия увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море – ОК "Юг"

"Враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель . Сейчас общий залп "Калибров" составляет 20 ракет. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – сказано в сообщении.

Российские оккупанты могут готовить нанесение массированного ракетного удара по Украине 14 января, сообщил начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат \подтвердил, что группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 находятся сейчас в воздухе. По словам спикера, неизвестно, осуществят ли они пуски ракет, их полет отслеживается.



